Политик остроумно высмеял западных русофобов

В последнее время представители Запада завели манеру во всем винить нашу страну. Доходит до абсурда: многие внутренние проблемы европейских стран и Америки почему-то перекладываются на плечи России. С юмором на эту странную тенденцию отреагировал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.



Бывший российский лидер опубликовал целый список "грехов", которые при желании можно повесить на нашу страну.

Так, по мнению Медведева, просвещенные европейцы вполне имеют право обвинить Россию в резком росте цен на продукты в любом магазине мира. Та же история и с бензином.

Кроме того, наша страна явно может быть замешана в том, что на Европу обрушился изнуряющий, страшный зной. А еще Москва сама "виновата" в том, что против нее вводят лишенные логики санкции.

Россию можно обвинить и в деменции американского лидера Джо Байдена, который постоянно все путает. Несовершенство избирательного процесса в США также вполне может быть причиной обидеться на Россию.

Медведев с юмором отметил, что резкое оскорбление в адрес Олафа Шольца, которого украинский посол обозвал "ливерной колбасой", тоже "явно" дело рук Кремля.

Также в зоне ответственности Российской Федерации наверняка находится истребление динозавров за счет метеоритного удара, коварное убийство Гая Юлия Цезаря, а также "пагубное" воздействие классической литературы на умы европейцев.

Таким остроумным способом Медведев высмеял западных политиков, которые готовы винить нашу страну во всех бедах.