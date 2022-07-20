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Российский лидер Владимир Путин выступил на сессии "Сильные идеи для нового времени". Во время речи главнокомандующий поделился своим мнением по поводу происходящего в мировом пространстве. Владимир Владимирович подчеркнул, что западная модель мироустройства исчерпала себя и ведет к упадку.
Путин напомнил, что именно однополярность стала тормозом для развития мировых держав. При этом идея благоденствия "золотого миллиарда", которую проповедуют многие западные политики, носит откровенно "расистский и неоколониальный характер".
Глава нашей страны напомнил, что западные державы заняли лидирующее положение на международной арене, в частности, благодаря тому, что непрерывно грабили другие народы. У такого подхода нет будущего, подчеркнул Владимир Владимирович.
Как отметил президент Российской Федерации, в скором времени наступят серьезные перемены, которые изменят весь мир. При этом добиться успеха смогут только независимые, устойчивые государства.
"В мировой истории наступает новая эпоха", – подчеркнул Путин.
Владимир Владимирович отметил, что Россия должна идти вперед и добиваться новых успехов.
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