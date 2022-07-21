Лавров врезал затихшим после слов Порошенко о Минских соглашениях европейцам

Лавров врезал затихшим после слов Порошенко о Минских соглашениях европейцам
Сергей Лавров. Фото: Russian Foreign Ministry/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Евросоюз проигнорировал скандальное заявление

Руководитель российского МИД Сергей Лавров обратил внимание на странную реакцию просвещенного европейского сообщества на резонансное заявление бывшего украинского лидера Петра Порошенко о Минских соглашениях.

Так, экс-главнокомандующий украинского государства недавно объявил, что у киевского режима изначально не было планов выполнять достигнутые несколько лет назад в Минске соглашения. При этом гарантами выполнения договоренностей были Франция и Германия.

Руководитель главного внешнеполитического ведомства нашей страны отметил, что никто в Европе не отреагировал на эти слова Порошенко. Мол, признание, что изначально все это было враньем, отнюдь не кажется европейцам предосудительным.

"Евросоюз молча потакал саботажу Минских договоренностей", – напомнил Лавров.

Министр подчеркнул, что и сейчас никто не отреагировал на признание Порошенко. Шеф российской дипломатии заявил, что считает такое поведение "постыдным для серьезных в государств".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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