Евросоюз проигнорировал скандальное заявление

Руководитель российского МИД Сергей Лавров обратил внимание на странную реакцию просвещенного европейского сообщества на резонансное заявление бывшего украинского лидера Петра Порошенко о Минских соглашениях.



Так, экс-главнокомандующий украинского государства недавно объявил, что у киевского режима изначально не было планов выполнять достигнутые несколько лет назад в Минске соглашения. При этом гарантами выполнения договоренностей были Франция и Германия.

Руководитель главного внешнеполитического ведомства нашей страны отметил, что никто в Европе не отреагировал на эти слова Порошенко. Мол, признание, что изначально все это было враньем, отнюдь не кажется европейцам предосудительным.

"Евросоюз молча потакал саботажу Минских договоренностей", – напомнил Лавров.

Министр подчеркнул, что и сейчас никто не отреагировал на признание Порошенко. Шеф российской дипломатии заявил, что считает такое поведение "постыдным для серьезных в государств".