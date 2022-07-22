Вскоре позиция Рима по Украине серьезно изменится

Сложившаяся в Италии ситуация привлекает внимание всего мирового пространства. Недавно стало известно о решении премьер-министра Марио Драги покинуть высокий пост. При этом, по мнению западных аналитиков, уход видного политика приведет к глобальным переменам на международной арене.



Так, эксперты авторитетного журнала The National Interest утверждают, что потеря важного антироссийски настроенного политического игрока резко испортит отношения Рима и Киева, а также разрушит единство западной коалиции против Российской Федерации.

Аналитики весьма опечалены тем, что русофобскому западному союзу грозит раскол и ослабление. Эксперты уверены, что новый премьер-министр (кем бы он ни был) круто изменит курс Италии. Так, правые политики открыто симпатизируют Кремлю, а левые выступают резко против огромных трат на поддержку украинцев.

Впрочем, новое правительство вряд ли открыто будет поддерживать Москву, однако, тем не менее, серьезно ослабит "единый антироссийский западный фронт", уверены авторы статьи.