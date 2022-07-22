Соседи канцлера Германии нашли на помойке секретные документы

Соседи канцлера Германии нашли на помойке секретные документы
Олаф Шольц. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Политик ведет себя крайне безрассудно

Громкий скандал случился в Германии. Там журналистам стало известно, что немецкий канцлер Олаф Шольц проявляет последнюю степень неосмотрительности. Оказалось, что он вместе с супругой Бриттой Эрнст выбрасывают секретные документы прямо в мусорный бак.

Бумажки с грифом "совершенно секретно" заинтересовали соседей высокопоставленного немца. Оказалось, документы содержали любопытную информацию о прошедшем саммите "Большой семерки". Такую информацию распространяет авторитетное немецкое издание Spiegel.

Сообщается, что супруга канцлера, занимающая высокий пост министра образования Бранденбурга, вместе с черновиками выкинула в помойку памятку, в которой были прописаны характеристики глав государств G7 и их жен. Из этих записей выяснилось, что супруга тогдашнего премьер-министра Италии Марио Драги "сторонится общественности".

Журналисты напомнили высокопоставленному семейству, что документы с грифом "секретно – только для служебного пользования" перед тем, как их выбросить, должны быть утилизированы должным образом. Такая скандальная промашка со стороны канцлера и его жены возмутила немецкое общество.

Источник: Spiegel ✓ Надежный источник
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