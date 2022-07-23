Япония готовит подлый шаг лично против Путина - Nikkei

Япония готовит подлый шаг лично против Путина - Nikkei
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Токио не гнушается пойти на кощунство

Недавно в Стране восходящего солнца произошла страшная трагедия. Житель японского города Наре убил бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ во время его публичного выступления. Вероломное убийство высокопоставленного политика потрясло весь мир. Однако оказалось, что Токио весьма специфическим образом относится к трагедии такого масштаба. Так, журналистам удалось выяснить, что японские власти решили запретить российскому лидеру Владимиру Путину принять участие в официальных похоронах его бывшего коллеги.

Казалось бы, смерть (хотя бы на время) должна примерить даже самые плохо ладящие между собой стороны. Однако не в случае с Японией. Местные журналисты выяснили, что никаких особых распоряжений по этому поводу Токио делать не собирается.

Сейчас на территории японского государства действуют антироссийские санкции, в частности, Владимиру Владимировичу запрещен въезд в Страну восходящего солнца. Даже если глава нашего государства захочет лично проститься с покойным японцем, эти ограничения никто отменять не будет. Так что Владимира Путина просто не пустят в Японию. Известно, что траурное мероприятие состоится в сентябре.

Впрочем, японские эксперты сильно сомневаются, что главнокомандующий Российской Федерации изъявят желание лично посетить Японию и проводить в последний путь Синдзо Абэ. Однако даже при желании Владимир Владимирович не сможет реализовать этот преисполненный уважения к покойному шаг.

Источник: Nikkei ✓ Надежный источник
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