Дипломат славится своим чувством юмора

В египетской столице стартовали переговоры руководителей Министерств иностранных дел России и Египта Сергея Лаврова и Самеха Шукри. В Каир спешно прибыли многие зарубежные журналисты, которые лично пожелали осветить важное для мирового пространства событие. За происходящим наблюдала официальная представительница МИД Мария Захарова. Дипломат подметила любопытную деталь и остроумно высказалась насчет действий иностранных акул пера.



Официальная представительница главного внешнеполитического ведомства нашей страны обратила внимание, что прибывшие зарубежные журналисты долгое время щелкали объективами камер и никак не хотели расходиться. Мария призналась, что сначала даже не поняла, что ими руководит.

Однако внезапно на Захарову снизошло озарение. Дипломат с иронией заметила, что наконец-то поняла: журналисты мечтали увидеть рядом с Лавровым "изоляцию", но она не явилась на встречу.

"Ждали ее торжественного появления. А она так и не пришла", – саркастически отметила Мария.

Тонкая издевка Захаровой объясняется тем, что западные страны во всю трубят: мол, Москва стала изгоем на международной арене. Однако на самом деле дела обстоят противоположным образом.