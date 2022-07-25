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В сентябре текущего года в большинстве муниципальных районов российской столицы стартует избирательная кампания. Однако подготовка к ней начинается уже сейчас. В понедельник, 25 июля, в Московском парламентском центре прошло заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами.
В ходе встречи было принято решение о наборе наблюдателей. Как подчеркнул руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев, следить за ходом голосования на избирательных участках столицы и обеспечивать его прозрачность будут более десяти тысяч граждан.
Важно отметить, что отдать свой голос москвичи смогут не только на избирательных участках, но и онлайн. На выборах в столице вновь применят успешно зарекомендовавшую себя систему дистанционного электронного голосования.
Тестирование ДЭГ начнется во второй половине августа. Руководитель Электронного штаба Илья Массух призвал москвичей принимать активное участие в проверке системы электронных выборов. Напомним, для участия гражданин должен обладать активным избирательным правом и полной учетной записью на портале mos.ru.
По словам председателя Московской городской избирательной комиссии Ольги Кирилловой, использование ДЭГ на выборах поддерживает большинство политических партий.
"Ведь это прозрачная, надежная и безопасная система, в чем мы уже неоднократно убедились. Кроме того, электронное голосование позволяет привлечь к выборам еще больше людей", – отметила глава МГИК.
А немцам - в первую очередь, считает политолог
Накалять ситуацию до предела и обвинять в этом объект своих нападок - как минимум странно