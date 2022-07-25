В Москве прошло первое заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами

Наблюдать за выборами в Москве смогут более 10 тысяч граждан

В сентябре текущего года в большинстве муниципальных районов российской столицы стартует избирательная кампания. Однако подготовка к ней начинается уже сейчас. В понедельник, 25 июля, в Московском парламентском центре прошло заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами.

В ходе встречи было принято решение о наборе наблюдателей. Как подчеркнул руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев, следить за ходом голосования на избирательных участках столицы и обеспечивать его прозрачность будут более десяти тысяч граждан.

Важно отметить, что отдать свой голос москвичи смогут не только на избирательных участках, но и онлайн. На выборах в столице вновь применят успешно зарекомендовавшую себя систему дистанционного электронного голосования.

Тестирование ДЭГ начнется во второй половине августа. Руководитель Электронного штаба Илья Массух призвал москвичей принимать активное участие в проверке системы электронных выборов. Напомним, для участия гражданин должен обладать активным избирательным правом и полной учетной записью на портале mos.ru.

По словам председателя Московской городской избирательной комиссии Ольги Кирилловой, использование ДЭГ на выборах поддерживает большинство политических партий.

"Ведь это прозрачная, надежная и безопасная система, в чем мы уже неоднократно убедились. Кроме того, электронное голосование позволяет привлечь к выборам еще больше людей", – отметила глава МГИК.

