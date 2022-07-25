Крупнейшие партии Финляндии заняли жесткую позицию по визам для россиян

Крупнейшие партии Финляндии заняли жесткую позицию по визам для россиян
Фото: www.unsplash.com
Отношения Хельсинки и Москвы ухудшаются

Крупнейшие партии Финляндии считают необходимым ввести временный запрет на предоставление туристических виз гражданам России. Такое жесткое заявление прозвучало на фоне заверений финского Министерства иностранных дел о том, что пока Хельсинки не собирается менять визовую политику.

Тем не менее, парламентарии убеждены, что отказ в выдаче туристических виз россиянам является необходимым решением на фоне сложившейся в мировом пространстве ситуации. Одной из самых вероятных причин является происходящее на Украине. Финляндия, как и другие европейские страны, выступает резко против специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса.

При этом группа Коалиционной партии уже заявила, что планирует выступить с официальным предложением к финскому правительству временно запретить выдачу россиянам туристических виз.

Отмечается, что в частности, такие действия помогут пресечь возможности для обхода санкционных ограничений.

Источник: Кaleva ✓ Надежный источник
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