В России нашли способ жестко отомстить на западные санкции

В России нашли способ жестко отомстить на западные санкции
Фото: Northern Sea Route.. Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Москва способна серьезно испортить жизнь иностранцам

Западная коалиция делает все для того, чтобы продавить Россию и навязать ей свою волю. В ход идет беспрецедентная информационная пропаганда, а также невиданное санкционное давление. Однако экономика нашей страны остается на плаву. При этом, журналистам удалось узнать, что Москва рассматривает интересный ход, который существенно усложнит жизнь наших западных "партнеров".

Так, корреспонденты РБК сообщают, что в главном оборонном ведомстве нашей страны разработали проект закона, который запрещает проход иностранных военных и государственных судов по Северному морскому пути без соответствующего разрешения от российской стороны. При этом разрешительный документ должен быть запрошен не позднее чем за 90 дней до планируемой поездки.

Более того, без особого разрешения правительства РФ в водах Севморпути смогут располагаться не более одного зарубежного судна.

Отдельная поправка регламентирует действия зарубежных подлодок. Они будут обязаны двигаться над водной гладью с вывешенным флагом. Таким образом, СМП будет строго контролироваться Москвой.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
новости партнеров

План "Самострел": европейцам грозит вымирание из-за газового эмбарго

А немцам - в первую очередь, считает политолог

Москва влепила заслуженную оплеуху заистерившему из-за газа "Евросоюзу"

Накалять ситуацию до предела и обвинять в этом объект своих нападок - как минимум странно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей