Москва способна серьезно испортить жизнь иностранцам

Западная коалиция делает все для того, чтобы продавить Россию и навязать ей свою волю. В ход идет беспрецедентная информационная пропаганда, а также невиданное санкционное давление. Однако экономика нашей страны остается на плаву. При этом, журналистам удалось узнать, что Москва рассматривает интересный ход, который существенно усложнит жизнь наших западных "партнеров".



Так, корреспонденты РБК сообщают, что в главном оборонном ведомстве нашей страны разработали проект закона, который запрещает проход иностранных военных и государственных судов по Северному морскому пути без соответствующего разрешения от российской стороны. При этом разрешительный документ должен быть запрошен не позднее чем за 90 дней до планируемой поездки.

Более того, без особого разрешения правительства РФ в водах Севморпути смогут располагаться не более одного зарубежного судна.

Отдельная поправка регламентирует действия зарубежных подлодок. Они будут обязаны двигаться над водной гладью с вывешенным флагом. Таким образом, СМП будет строго контролироваться Москвой.