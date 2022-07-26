Казахстан решил "навариться" на стремлении Запада навредить России

Казахстан решил "навариться" на стремлении Запада навредить России
ALEXEY BYCHKOV/www.globallookpress.com
Ничего личного, просто многовекторная экономика внутри блока ОДКБ

В период с января по май текущего года Казахстан поставил в страны Европейского Союза рекордный объем угля – больше, чем на протяжении всего 2021 года, пишет "Коммерсант". Среднеазиатская республика подняла экспорт после спецоперации РФ на Украине. Уже с августа 2022 года Европейский союз перестанет закупать у Российской Федерации уголь.

За пятимесячный период поставки Казахстана в ЕС удвоились. Если в начале года ежемесячно экспортировалось до 200 тысяч тонн, с начала весны текущего года среднеазиатская республика начала поставлять до 400 тысяч.

Уголь поставляется через море с перевалкой в российских или прибалтийских портах, либо по ж\ж путям и в меньшей степени – автомобилным транспортом.

Неизвестно, однако, как Европейский союз намерен решить проблему с газовым дефицитом. Фьючерсы на август 26 июля открылись на отметке в 1891 доллар за тысячу кубов и превысили к полудню отметку в 2000 тыс., передает телеканал МИР24.

Источник: Коммерсант ✓ Надежный источник
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