Лондон нанес удар по собственному подданному

Западные страны давно встали на путь оголтелой русофобии. В этом вопросе они готовы бороться с любым несогласным. Альтернативные мнения в "демократических" странах находятся под жестким запретом. Так, дорого за свою непопулярную на Западе точку зрения заплатил известный британский блогер Грэм Филлипс.



Мужчина активно освещает события, которые разворачиваются на территории украинского государства. В частности, он сделал много публикаций о Донбассе. Активность британца в интернет-пространстве вызвала недовольство у Лондона. Британские власти решили жестоко наказать Филлипса.

Так, мужчину обвинили в пропагандистских действиях, которые якобы дестабилизируют ситуацию в Незалежной и способны подорвать ее территориальную целостность.

За такую серьезную провинность британца внесли в санкционный список. Рестрикции, в частности, подразумевают заморозку банковских счетов.

Напомним, журналист некоторое время трудился внештатным корреспондентом RT на территории украинского государства. В тот период его дважды задерживали силовики Службы безопасности Украины.