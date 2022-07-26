У Зеленского потребовали высокий пост для Джонсона на Украине

У Зеленского потребовали высокий пост для Джонсона на Украине
Борис Джонсон. Фото: MFA Russia Press Service/Global Look Press/www.globallookpress.com
Киев становится прибежищем для одиозных политиков

Отставка бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с высокого поста наделала много шума. Однако за пределами родного государства политика продолжают любить и  уважать. Так, на Украине создали целую петицию, посвященную британскому государственному деятелю.

Так, незалежные активисты объявили, что желают видеть именитого британца премьер-министром Украины. Соответствующий призыв к главнокомандующему Незалежной Владимиру Зеленскому был опубликован на его официальном сайте.

Также фанаты Джонсона потребовали предоставить ему паспорт гражданина Украины. Что по этому поводу думает сам предводитель незалежных, пока неизвестно. Необходимые 25 тысяч голосов для рассмотрения инициативы еще не собраны.

Стоит отметить, что свой выбор в пользу британца активисты объяснили его жесткой русофобской позицией по ситуации на Украине, а также "высоким уровнем образования" в различных сферах.

Источник: Офиса Владимира Зеленского ✓ Надежный источник
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