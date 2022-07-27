Европа активно занимается агитацией и пропагандой

Несмотря на бесконечные рассказы о главных ценностях демократического общества: свободе слова, праве на собственное мнение – в Европе продолжают заниматься агрессивной пропагандистской деятельностью. На этом поприще особо отличилась Финляндия. В стране дошли до того, что предложили организовать специальные пункты "промывки мозгов" прямо на границе.



Такая гениальная идея пришла в голову коллективу одной из местных газет. Там считают, что популярная у россиян погранзона тоже должна потрудиться во славу киевского режима. Так, при пересечении границы журналисты предложили информировать россиян о том, какие "зверства" якобы вытворяют наши бойцы во время специальной военной операции по демилитаризации Украины.

Такой информацией с "Пятым каналом" поделился финский журналист Кости Хейсканен. Финн не разделяет позицию Хельсинки по Незалежной и резонно предложил, что в таком случае, Россия должна информировать въезжающих в нашу страну граждан о том, что творят украинские боевики на родной земле.

Гражданин Финляндии отметил, что местное правительство сделало все для раскрутки маховика русофобии, и теперь многие финны с ненавистью относятся к жителям Российской Федерации, передает интернет-издание URA.RU.