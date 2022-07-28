Уже осенью: в Совфеде заговорили о присоединении к России новых территорий

Уже осенью: в Совфеде заговорили о присоединении к России новых территорий
Фото: www.unsplash.com
Существенные перемены на карте мира могут произойти в самое ближайшее время

Уже очевидно, что сейчас человечество вступило в период переустройства мира. Гегемония коллективного Запада постепенно ослабевает, на передний план выходят новые крупные игроки. Грядут глобальные перемены для многих стран. Например, в Совете Федерации уже заговорили о возможном присоединении к России новых территорий.

С соответствующим заявлением выступил глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас. Своими мыслями высокопоставленный государственный деятель поделился в социальных сетях.

Сенатор отметил, что уже этой осенью парламентариям, возможно, предстоит реализовывать важную задачу по интеграции новых регионов в правовое пространство нашей страны.

Тем временем, украинские силовики продолжают терроризировать мирное население Донбасса. Только за утро четверга Вооруженные силы Украины дважды обстреляли Донецк, сообщает телеканал "360".

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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