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Уже очевидно, что сейчас человечество вступило в период переустройства мира. Гегемония коллективного Запада постепенно ослабевает, на передний план выходят новые крупные игроки. Грядут глобальные перемены для многих стран. Например, в Совете Федерации уже заговорили о возможном присоединении к России новых территорий.
С соответствующим заявлением выступил глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас. Своими мыслями высокопоставленный государственный деятель поделился в социальных сетях.
Сенатор отметил, что уже этой осенью парламентариям, возможно, предстоит реализовывать важную задачу по интеграции новых регионов в правовое пространство нашей страны.
Тем временем, украинские силовики продолжают терроризировать мирное население Донбасса. Только за утро четверга Вооруженные силы Украины дважды обстреляли Донецк, сообщает телеканал "360".
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