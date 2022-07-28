Захарова иронично обратилась к "княже Володимиру"

Недавно украинский главнокомандующий Владимир Зеленский дошел до того, что объявил Украину единственной законной наследницей Киевской Руси. На очередной пропагандистский выпад бурно отреагировала официальная представительница МИД России Мария Захарова.



Сотрудница главного внешнеполитического ведомства нашей страны с сарказмом обратилась к президенту Незалежной, назвав его "княже Володимиром".

Мария не стала спорить со странным утверждением бывшего комика и объявила, что в ближайшее время часть Украины действительно будут называть Русью. Сегодня уже очевидно, что многие регионы этой страны не желают жить под киевским режимом и мечтают о воссоединении с Россией.

"Чур не обижаться, что часть Украины будут называть Русью", – с иронией отметила Захарова.

Тем временем, российские бойцы вместе с союзными войсками ЛДНР успешно выполняют поставленные перед ними задачи. При этом наши войска жалеют жизни украинских вояк и предлагают им добровольно сложить оружие, чтобы не гибнуть понапрасну за преступный Киев, передает "Пятый канал".