В западном полушарии начался бунт

Европейские страны под предводительством Вашингтона прикладывают максимальные усилия для того, чтобы ополчить против Российской Федерации весь мир. Однако потуги англосаксов во многом оказываются тщетными – далеко не все игроки международной арены готовы плясать под их дудку. Так, три страны Латинской Америки объявили о своем несогласии с позицией США по Украине.



Как отмечает интернет-издание "Свободная пресса", речь идет о Бразилии, Мексике и Аргентине. Любопытно, что Соединенные Штаты Америки традиционно называют страны соседнего континента своим "задним двором", так что такой демарш можно назвать своего рода бунтом.

О соответствующим решении высокопоставленные представители трех стран объявили на страницах декларации, принятой по итогам 15-й Конференции министров обороны Америки. Было подчеркнуто, что Бразилия, Аргентина и Мексика отказываются осуждать действия Российской Федерации на территории украинского государства, передает телеканал "360".

Такая косвенная "поддержка" Москвы в противостоянии с Киевом может дорого обойтись трем латиноамериканским странам. Очевидно, что США просто так не оставят это дело. Впрочем, Вашингтон давно перестал быть всесильным гегемоном на мировой карте.