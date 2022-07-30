Ситуация уже дошла до российского МИД

Консул Норвегии Элисабет Эллингсен, как пишут в социальных сетях, оказалась зачинщицей внезапного скандала, который устроила в одном из мурманских отелей. Дипломат также призналась в ненависти к русским.

Все началось с просьбы сотрудника отеля, который попросил подождать, пока в ее номере Эллингсен не проведут уборку. Элисабет не устроило, что ей, как и остальным посетителям, придется некоторое время стоять на месте, когда горничные завершат уборку в номере.

Консул сначала начала проявлять раздражение, а затем уже стала откровенно оскорблять население России – сначала заявила, что испытывает ненависть к русским, а затем завяила, что не относит себя к "каким-то русским женщинам, убирающим кое-как". Свои претензии женщина изъявляла менеджеру.

"Разве это уборка? Я смогу спать в принципе в этой кровати?", – заявляет норвежкский консул.



По некоторым данным, правоохранительные органы уже приступили к проверке высказываний Эллингсен. По информации официального представителя российского МИД Марии Захаровой, внешнеполитическое ведомство уже прорабатывает необходимую реакцию на акт "ненависти, национализма и ксенофобии".

Mash, кстати, попытался связаться с пресс-центром норвежского МИД, однако сотрудница, услышав начало истории, просто повесила трубку.