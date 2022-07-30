Европу спасет от смерти лишь "подарок Путина" - сенатор

Европу спасет от смерти лишь "подарок Путина" - сенатор
Christian Ohde/face to face/www.globallookpress.com
Давние слова российского лидера сегодня весьма актуальны

Сформированая Штатами после Второй мировой войны экономическая модель стремительно летит в прошлое. Белый дом допускает критическую ошибку, пытаясь затянуть всех союзников и страны своей политической орбиты в "долларовую трясину", считает сенатор Ольга Ковитиди.

Вашингтон пытается в противовес заткнуть дыры печатанием купюр, из-за которых пламя разгорается еще сильнее. Временно получилось добиться роста мирового ВВП, однако по всем параметрам экономики это не более, чем "блеф". Запад готовится к обнищанию и инфляции. И у Европы нет иного выхода, кроме как вернуть былой экономический суверенитет, считает сенатор.

"Европа устала. Люди желают мира и стабильности. И без России, крупнейшего государства Евразии, этого не достичь", – заявила политик.

Ковитиди напомнила, что когда-то Владимир Путин выступал с идеей формирования Евразии без границ. Такая идея сегодня более чем актуальна: для ЕС ситуация зашла в тупик. Рано или поздно все заблуждения будут отброшены.

"Сегодня идея с пространством от Владивостока до Лиссабона кажется фантастической. Однако мир и так идет к формированию многополярного устройства", – считает сенатор.

В NYT заявили ранее, что РФ пытается "вытеснить" Соединенные Штаты из Европы.

Источник: ПолитЭксперт ✓ Надежный источник
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