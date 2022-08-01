Германия и Франция намерены "помириться" с Путиным наперекор всему ЕС - СМИ

Германия и Франция намерены "помириться" с Путиным наперекор всему ЕС - СМИ
Владимир Путин. Фото: Iranian Presidency/www.globallookpress.com
Политическое объединение ждет раскол

Европеский союз находится в крайне шатком состоянии, валюта находится в паритете с долларом, инфляция в еврозоне превышает 8 процентов. Если ситуация будет ухудшаться, политические элиты столкнутся с разладом и примут решение о национальном курсе развития экономики.

В частности, Берлин и Париж начнут конфликтовать с Еврокомиссией и выступать за возобновление диалога с Российской Федерацией в рамках поиска решения проблем, пишет обозреватель Strategic Cultur Foundation Мартин Джей.

Журналист критикует главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен, заявив, что руководитель Европейской комисии неспособна принимать грамотные политические решения – пример тому громкий провал с Brexit, кризис, вызванный коронавирусной инфекцией, а также отсутствие диалога с Москвой, пишет URA.ru.

"Впервые за три десятка лет Берлин столкнулся с дефицитом торгового баланса. Европа говорит о том, чтобы ввести нормирование потребления энергии. Политическое объдинение ожидает закрытие заводов", – говорится в материале.

По мнению обозревателя, лидеры Франции и Германии уже делают заявления, отличные от общеевропейской повестки. Джей резюмирует, что от них стоит ожидать обращения к президенту РФ Владимиру Путину для нормилизации отношений, переживающих кризис, передает "Свободная Пресса".

Так, не так давно Германия задержала процесс полной передачи Украине пакета помощи на 9 миллиардов евро. Такие признаки, уверен обозреватель, будут проявляться еще чаще, пишет РИА ФАН.

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