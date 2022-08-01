У КПП на севере Косово появились американские солдаты с местной полицией

У контрольно-пропускного пункта Кошутице и Ярине на севере Косово заметили американских военнослужащих под руководством Североатлантического альянса KFOR вместе с полицией Косово. Об этом сообщает Sputnik Сербия, ссылаясь на собственные источники.

Как утверждают средства массовой информации, сербское население приступило к разбору баррикад и огородительных укреплений на дорогах – таким образом выполняется решение о заморозке скандального решения Приштины.

Ранее Приштина заявила о замене личных документов и автомобильных номеров для сербов при пересечении границы. Ситуация накалила обстановку: на севере непризнанной республики раздались выстрелы со взрывами. По данным медиа, сербская армия находится в состоянии повышенной боевой готовности.

По итогам переговоров Белграда с KFOR спорное решение Приштины было отложено на месяц. До этого же Косово объявило, что с 1 августа 2022 года сербы с въездом на территорию республики обязаны получить временное удостоверение личности и перерегистрировать автотранспорт с номерами Сербии для замены на местные, с гербом непризнанного территориального образования.

Сенатор Владимир Джабаров заявил, что российская сторона готова оказать помощь Сербии в случае накаления обстановки с Косовом, передает телеканал "360".