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У контрольно-пропускного пункта Кошутице и Ярине на севере Косово заметили американских военнослужащих под руководством Североатлантического альянса KFOR вместе с полицией Косово. Об этом сообщает Sputnik Сербия, ссылаясь на собственные источники.
Как утверждают средства массовой информации, сербское население приступило к разбору баррикад и огородительных укреплений на дорогах – таким образом выполняется решение о заморозке скандального решения Приштины.
Ранее Приштина заявила о замене личных документов и автомобильных номеров для сербов при пересечении границы. Ситуация накалила обстановку: на севере непризнанной республики раздались выстрелы со взрывами. По данным медиа, сербская армия находится в состоянии повышенной боевой готовности.
По итогам переговоров Белграда с KFOR спорное решение Приштины было отложено на месяц. До этого же Косово объявило, что с 1 августа 2022 года сербы с въездом на территорию республики обязаны получить временное удостоверение личности и перерегистрировать автотранспорт с номерами Сербии для замены на местные, с гербом непризнанного территориального образования.
Сенатор Владимир Джабаров заявил, что российская сторона готова оказать помощь Сербии в случае накаления обстановки с Косовом, передает телеканал "360".
Доверие населения к иностранной валюте продолжает падать