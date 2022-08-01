Бедного Макрона прилюдно унизил африканский министр: видео

Бедного Макрона прилюдно унизил африканский министр: видео
Эммануэль Макрон. Фото: Panoramic/www.globallookpress.com
С таким жестом неуважения президент Франции еще никогда не сталкивался

Глава внешнеполитического ведомства Бенина Орельен Агбенонси крайне брезгливо отреагировал на дружеское похлопывание Эммануэля Макрона по плечу. Инцидент был снят на видео и, как поговаривают, не дошел до французскиой публики. Однако в Сеть все-таки попал.

С таким прилююдным унижением Макрон никогда не сталкивался. Президент Франции решил поздороваться с коллегой и пару раз похлопал по плечу.

Министр, однако, отреагировал крайне неожиданно: брезгливо вытер ладонью плечо и совсем никак не отреагировал на Макрона, невозмутимо продолжив беседу с африканским коллегой. Сам глава республики остолбенел от такого жества и даже не понял, как реагировать на подобную выходку.

Непонятно, чем вызвана такая реакция. Ряд медиа утверждают, что африканцев – и Бенин в частности – невероятно задевает отношение Парижа, который воспринимает руководство франкоязычных государств континента как детей.

А недавно мы писали, как неизвестный швырнул в Макрона яйцо.

Источник: Telegram • Требует проверки
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