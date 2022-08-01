Армия страны не будет спокойно наблюдать за визитом американской чиновницы в регион

В Пекине полагают, что визит Нэнси Пелоси в азиатские страны может закончиться "незапланированной" посадкой самолета на Тайване. Американцы могут сослаться на некую техническую неполадку судна, что обязательно вызовет реакцию у китайской стороны – в МИД КНР предупредили, что армия страны не будет сидеть сложа руки. Военный историк Евгений Норин полагает, что китайские власти уже приготовили сюрприз, который станет "дипломатической пощечиной" для представителей администрации США.

По его словам, атаковать самолет спикера палаты представителей США Пекин не будет – перед этим есть множество других вариантов, прежде чем приступить к открытой военной конфронтации. Более вероятно, что китайские истребители сопроводят самолет Пелоси по пути в Тайвань и войдут в воздушное пространство острова в качестве демонстративного жеста.

"Сам по себе такой факт станет очень серьезным выпадом и дипломатической пощечиной для США", – поделился он в беседе с News.ru.

Ранее в МИД КНР заявили, что визит третьего по важности официального лица США на остров может привести "к очень серьезным последствиям". Американские СМИ сообщают, что несмотря на угрозы со стороны Китая, Нэнси Пелоси решительно намерена посетить Тайвань.

На этом фоне Пекин подтягивает к региону дополнительные силы реагирования, включая атомный авианосец и самолеты-заправщики, а американцы направляют собственную авианосную ударную группу во главе с авианосцем "Рональд Рейган".