В регионе серьезно усилилась концентрация военных кораблей и самолетов

В преддверии визита Нэнси Пелоси на Тайвань китайская армия опубликовала в социальной сети ролик, приуроченный к 95-й годовщине вооруженных сил – лозунг в нем стал явным посланием американцам из-за их недружественных действий.

Подпись переводится как "Быть в состоянии полной боевой готовности, следовать приказам, хоронить всех вторгающихся врагов", передает РИА "Новости". Учитывая, что Пекин придерживается концепции "одного Китая", предстоящая поездка спикера палаты представителей США на Тайвань может рассматриваться китайскими властями как вторжение на собственную территорию.

Китайские эксперты советуют Вашингтону прислушаться к старой восточной мудрости – "Не будь слишком настойчив, если не хочешь остаться в стороне". Они полагают, что Пелоси должна отказаться от визита на остров, поскольку подобный шаг не принесет США ничего кроме убытков и очередного обострения в регионе.

СМИ Тайваня сообщают, что визит американской чиновницы намечается во вторник, в 22:30 по местному времени. По информации журналистов, она проведет ночь в отеле Grand Hyatt и посетит законодательный совет острова, где встретится с главой государства.