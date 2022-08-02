Договариваться просто так Штаты не станут, считает спикер

Соединенные Штаты не способны прийти к осознанию собственной неспособности одержать над Китаем победу. Такого мнения придерживается политолог Евгений Сатановский.

Пока медиа утверждают, что третий человек в США Нэнси Пелоси собирается прилететь на Тайвань 2 августа. Однако и сама спикер Палаты представителелей, и Белый дом недооценивают серьезность ситуации, если готовы к пиару демократической партии перед выборами в обмен на риск нарваться на третью мировую войну.

"Проблема в том, что такие люди абсолютно уверены в собственном могуществе и вечности, неподсудности кому бы то ни было. Как их разубедить? Лишь ракетой в борт. Однако это зависит лишь от КНР", – высказался политолог.

Перемещение американских авианосцев также не играет особой роли. КНР концентрирует в регионе крупную группировку, а потому надеяться на победу Штатов – сомнительное дело. Однако факт остается фактом: договариваться американцы не умеют, передает "Общественная служба новостей".

Телеканал "360" передает, что борт с Пелоси ожидается на острове вечером, 2 августа.