Образумить США с Пелоси можно только "ракетой по борту" - политолог

Образумить США с Пелоси можно только "ракетой по борту" - политолог
Нэнси Пелоси. Фото: Chris Kleponis - CNP/www.globallookpress.com
Договариваться просто так Штаты не станут, считает спикер

Соединенные Штаты не способны прийти к осознанию собственной неспособности одержать над Китаем победу. Такого мнения придерживается политолог Евгений Сатановский.

Пока медиа утверждают, что третий человек в США Нэнси Пелоси собирается прилететь на Тайвань 2 августа. Однако и сама спикер Палаты представителелей, и Белый дом недооценивают серьезность ситуации, если готовы к пиару демократической партии перед выборами в обмен на риск нарваться на третью мировую войну.

"Проблема в том, что такие люди абсолютно уверены в собственном могуществе и вечности, неподсудности кому бы то ни было. Как их разубедить? Лишь ракетой в борт. Однако это зависит лишь от КНР", – высказался политолог.

Перемещение американских авианосцев также не играет особой роли. КНР концентрирует в регионе крупную группировку, а потому надеяться на победу Штатов – сомнительное дело. Однако факт остается фактом: договариваться американцы не умеют, передает "Общественная служба новостей".

Телеканал "360" передает, что борт с Пелоси ожидается на острове вечером, 2 августа.

Источник: Соловьев Live ✓ Надежный источник
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