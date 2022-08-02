Белый дом осознал, к чему может привести эскалация

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о готовности к переговорам с Российской Федерацией по замене договора СНВ-3. Политолог Сергей Ермаков объяснил, по какой причине Штатам понадобилось редактирование документа о ядерном оружии.

В последние годы, объяснил специалист, Штаты столкнулись с угрозой гарантий атомной безопасности. Вашингтон оценивает ситуацию и возможность ответа российской стороны, потому и предлагает все обговорить. И до спецоперации американцы консультировались с россиянами по СНВ-3. В конце-концов, даже Белому дому трудно управлять миром в руинах – потому он ищет пути добиться желаемого.

"Однако нужно и дальше наблюдать за тем, какие реальные действия принимают вслед за такой риторикой", – указал политолог.



Российской стороне же важно не допускать никаких "приписываний" Западом определенных преференций – стороны должны вести равный диалог.

Правда, как пишет RT, постпредство России при ООН сомневается в благих намерениях Белого дома в вопросах создания новой системы контроля над вооружениями. А зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что с американцами, которые "приползли" с важнейшей для них темой, теперь говорить не о чем, передает "Свободная Пресса".