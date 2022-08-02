Китай направил авианосцы в ответ на тайванский визит Пелоси

Китай направил авианосцы в ответ на тайванский визит Пелоси
US Navy/www.globallookpress.com
Такого напряжения современный мир еще не знал

Оборонное ведомство Китайской Народной республики приняло решение об отправке двух авианосцев в ответ на переброску в Тихий океан группы кораблей американской стороной. Об этом стало известно сегодня, 2 августа.

Согласно приведенным данным, "Ляонин" и "Шаньдун" покинули порты, из которых вышли на фоне возможного приземления борта со спикером палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси. Ее визит на Тайвань ожидается вечером, 2 августа.

Однако в материале не указывается, в какую сторону направляются авианосцы китайского флота. Тем не менее, пишет China Times, появление группы кораблей НОАК произошло на фоне присутствия американского авианосца USS Ronald Reagan.

Тайвань также оперативно усиливает воздушную поддержку: переброшено в качестве дополнительной силы восемь "Миражей-2000", передает телеканал МИР24.

Источник: China Times ✓ Надежный источник
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