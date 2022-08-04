Китай начал боевые учения вокруг Тайваня

Китай начал боевые учения вокруг Тайваня
Zhang Nan/www.globallookpress.com
Эксперты полагают, что Пекин может взять остров в блокаду

Вооруженные силы Китая приступили к беспрецедентным военным маневрам вокруг Тайваня, о чем стало известно сегодня, 4 августа.

Таким образом официальный Пекин решил отреагировать на визит спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси в Тайбэй. Пекин опубликовал предупреждение для гражданских и авиасудов, заявив, что акватория и воздушное пространство будут закрыты в районе проведения боевых маневров.

Тайвань фактически будет окружен китайским флотом на время военных учений: маневры будут проводиться в северном направлении от острова, а также к юго-западу и юго-востоку, указывает "Свободная Пресса".

Боевые маневры беспрецедентны: КНР применит гиперзвуковую ракету DF-17, ожидается запуск снарядов над Тайванем. Силы НОАК будут проводить учения и в пределах двенадцатимильной зоны вокруг острова, отмечает телеканал "360".

Ряд военных экспертов полагают, что под прикрытием учений Китай может фактически блокировать остров на море и в воздухе. Для этого у НОАК уже накопле соответствующий потенциал.

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