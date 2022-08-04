Судам не доплыть до Европы - каждый корабль может пойти на дно

Всего за какие-то несколько дней на Дунае украинские корабли уже в очередной раз сталкиваются с "взрывным устройством" неизвестного происхождения. Взрываются суда не на российских, а на украинских минах.

В начале специальной операции ВСУ хаотично забрасывали минами водоемы – что-то течением унесло в на территорию Европы. В итоге ЕС не может пользоваться устьем огромного и длинного Дуная. Впрочем, как и сама Украина.

Как отмечает источник, недавно увенчалась полнейшим провалом попытка поднять подорванный на пресловутой мине "Орлик" – плавкран тоже подорвался на устройстве при попытке поднять судно.

"Орлик" – уже второе судно, которое погибло в указанном районе. В конце зимы украинская сторона совершенно не задумывалась о том, как проводить минирование. Сейчас намечается запуск судов с зерном, однако он, по всей вероятности, будет задержан – никто не знает, где именно могут находиться украинские мины.