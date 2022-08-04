Импорт российской продукции продолжает расти, принося стране прибыль

В последние месяцы США и их союзники узнали, насколько они беспомощны в своем желании изолировать Россию. Это произошло из-за Индии, которая на фоне введенных санкций резко нарастила импорт российских удобрений, пишет The Washington Post.

Поставки включают в себя карбамид и азотные удобрения, их объем превысил рекордный объем импорта российской нефти за аналогичный период, которую Москва вынужденно продает со скидкой. В июне Индия покупала у России около 1 млн баррелей в сутки – всего с января по май страна потратила на российскую нефть 3,7 млрд долларов, что на 350% больше, чем в том же периоде прошлого года.

В Индии заявляют, что иного выбора, кроме импорта российских удобрений у них нет. В марте этого года жара нанесла ущерб основному урожаю пшеницы в стране и снизила урожайность в целом. На фоне опасений из-за продовольственной безопасности властям пришлось запретить экспорт пшеницы.

Помимо удобрений и нефти, выросли объемы импорта российских угля и подсолнечного масла. В этом году Россия стала десятым по величине источником импорта в Индию, что намного выше, чем в предыдущие годы.

Журналисты издания полагают, что Запад должен придумать достойную замену российской продукции для тех стран, которые находятся в зависимом положении от импорта из России. В противном случае план по изоляции Москвы может провалиться.