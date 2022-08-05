Эрдоган сделал важное объявление о будущем отношений с Россией

Эрдоган сделал важное объявление о будущем отношений с Россией
Фото: Xinhua/www.globallookpress.com
Лидер заявил, что за его встречей с Путиным следит весь мир

Сегодня, 5 августа, президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным. Во время предварительной беседы с главой РФ он заявил, что им предстоит открыть новую главу в отношениях Москвы и Анкары, передает РЕН ТВ.

К этому турецкий лидер отнес вопросы Сирии, энергетического сотрудничества, экспорта зерна в Черном море, туризма, а также региональные темы. По его словам, за этими переговорами в Сочи будет следить весь мир. 

Владимир Путин лично поблагодарил лидера Турции Реджепа Эрдогана за его роль в достижении договоренностей по зерну, включающих поставки российской продукции и удобрений. Он также отметил, что европейские партнеры должны благодарить Анкару, поскольку "Турецкий поток" поставляет газ в Европу без каких-либо помех. 

Совместной пресс-конференции по итогам переговоров Путина и Эрдогана не планируется. Об их результатах сообщит вице-премьер Александр Новак.

Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
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