Россия предъявила новое требование к НАТО

Россия предъявила новое требование к НАТО
Фото: IMAGO/MARC JOHN/www.imago-images.de
Вашингтон призвали забрать обратно все свое ядерное оружие в Европе

На обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия замглавы делегации от России в ООН Андрей Белоусов обратился к с призывом к США и их партнером. Он заявил, что Вашингтон должен забрать свое ядерное оружие обратно на родину, передает РИА "Новости". 

Белоусов указал, что НАТО должны прекратить практику совместных ядерных миссий и свернуть всю ядерную инфраструктуру США в Европе. 

Он также отметил, что для России обладание ядерным оружием является единственным ответом на некоторые виды внешних угроз. 

"Грубо нарушив принцип равной и неделимой безопасности, НАТО сделала ставку на вредоносную экспансию с целью ослабления России", – заявил Белоусов. 

Ранее власти США сообщали, что применение ядерного оружие американской армией может произойти только в чрезвычайных случаях. К примеру, защите важных интересов государства или его союзников. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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