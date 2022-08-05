Вашингтон призвали забрать обратно все свое ядерное оружие в Европе

На обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия замглавы делегации от России в ООН Андрей Белоусов обратился к с призывом к США и их партнером. Он заявил, что Вашингтон должен забрать свое ядерное оружие обратно на родину, передает РИА "Новости".

Белоусов указал, что НАТО должны прекратить практику совместных ядерных миссий и свернуть всю ядерную инфраструктуру США в Европе.

Он также отметил, что для России обладание ядерным оружием является единственным ответом на некоторые виды внешних угроз.

"Грубо нарушив принцип равной и неделимой безопасности, НАТО сделала ставку на вредоносную экспансию с целью ослабления России", – заявил Белоусов.

Ранее власти США сообщали, что применение ядерного оружие американской армией может произойти только в чрезвычайных случаях. К примеру, защите важных интересов государства или его союзников.