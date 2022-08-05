Граждане РФ больше не смогут получить разрешение на посещение страны

Власти Болгарии приняли решение приостановить выдачу виз россиянам не неопределенный срок. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Консульский прием документов на визы для туристов и владельцев недвижимости в стране осуществляться не будет. Всех туроператоров о новом порядке уже известило консульство Болгарии в Москве, решение объяснили "сложившейся чрезвычайной ситуацией".

Решение позиционируется как временное. Однако когда будет восстановлена работа по приему документов не сообщается.

"О возобновлении работы Консульской службы Болгарии в России будет сообщено дополнительно", – говорится в заявлении.

Ранее в пятницу персонами нон грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России. Москва пошла на такой шаг в качестве ответа на высылку Софией 70 российских дипломатов и техперсонала российских дипведомств.