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Власти Болгарии приняли решение приостановить выдачу виз россиянам не неопределенный срок. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Консульский прием документов на визы для туристов и владельцев недвижимости в стране осуществляться не будет. Всех туроператоров о новом порядке уже известило консульство Болгарии в Москве, решение объяснили "сложившейся чрезвычайной ситуацией".
Решение позиционируется как временное. Однако когда будет восстановлена работа по приему документов не сообщается.
"О возобновлении работы Консульской службы Болгарии в России будет сообщено дополнительно", – говорится в заявлении.
Ранее в пятницу персонами нон грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России. Москва пошла на такой шаг в качестве ответа на высылку Софией 70 российских дипломатов и техперсонала российских дипведомств.
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