Болгария сделала резкий поступок против россиян

Болгария сделала резкий поступок против россиян
Фото: Neven Myst/unsplash.com
Граждане РФ больше не смогут получить разрешение на посещение страны

Власти Болгарии приняли решение приостановить выдачу виз россиянам не неопределенный срок. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. 

Консульский прием документов на визы для туристов и владельцев недвижимости в стране осуществляться не будет. Всех туроператоров о новом порядке уже известило консульство Болгарии в Москве, решение объяснили "сложившейся чрезвычайной ситуацией". 

Решение позиционируется как временное. Однако когда будет восстановлена работа по приему документов не сообщается. 

"О возобновлении работы Консульской службы Болгарии в России будет сообщено дополнительно", – говорится в заявлении. 

Ранее в пятницу персонами нон грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России. Москва пошла на такой шаг в качестве ответа на высылку Софией 70 российских дипломатов и техперсонала российских дипведомств.

Источник: АТОР ✓ Надежный источник
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