Турки остались в восторге от совместного удара Москвы и Анкары по Вашингтону

Турки остались в восторге от совместного удара Москвы и Анкары по Вашингтону
Фото: Xinhua/www.globallookpress.com
Лидеры двух стран договрились начать отказываться от доллара

Читатели турецкого издания Haber7 оценили рублевую сделку, к которой пришли Реджеп Эрдоган и Владимир Путин по итогам переговоров в Сочи. По их мнению, Анкара и Москва договорились нанести сокрушительный удар по американскому доллару. 

По заявлению вице-премьера Новака, турецкий и российский лидеры решили частично оплачивать газ в рублях, который поставляется по "Турецкому потоку". 

Пользователь под ником Tebabet заявил, что это станет первым шагом к слому засилья доллара.

"Продолжение этой практики с Россией так же будет самым большим оружием для других антиамериканских стран, США очень расстроятся", – написал он.

Другой человек указал, что Россия и Турция должны использовать рубль и лиру, а господство западных валют на мировом рынке скоро закончится. 

"Если доллар перестанет быть резервной валютой, то это день банкротства США", – указывает к комментарии Mesut.

Еще некоторые комментаторы заявили, что если Анкара согласилась использовать российский рубль, то и сделки по продаже фруктов на российский рынок должны заключаться в турецкой лире. 

"Благодаря Путину мы выйдем из американского круга", – написал Hakikat.

Источник: Haber7 ✓ Надежный источник
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