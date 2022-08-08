Китай принял окончательное решение по захвату Тайваня

Китай принял окончательное решение по захвату Тайваня
Фото: Timo Volz/unsplash.com
НОАК готовится к военной блокаде острова для принудительных переговоров

Китайский лидер Си Цзиньпинь не смог предотвратить визит Ненси Пэлоси на Тайвань, поэтому приказал военным пойти на более радикальный и агрессивный шаг – они должны подготовиться к блокаде острова, за которой, вероятно, последует его силовой захват, пишет Reuters. 

Эксперты в военной отрасли утверждают, что китайские военные давно обдумывали варианты блокады Тайваня, но до сих пор не решались на этот шаг, поскольку считали его слишком провокационным. Однако ситуация в корне изменилась после визита Пэлоси, когда военные силы КНР запустили волну беспилоьников над прибрежной территорией острова, пересекли военными кораблями срединную линию Тайваньского пролива и окружили регион. 

Военные специалисты полагают, что это дает китайским военным новую основу для расширения границ в будущих учениях. В случае блокады Пекин получит возможность насильно усадить Тайбэй за стол переговоров, пишет URA.RU.

"Если Тайвань, не желающий терпеть крупномасштабные смерти и разрушения, бескровно примет объединение, Си получит самый большой приз в своей долгосрочной цели "омоложения китайского народа"", – указывается в статье. 

И хотя островное руководство давно привыкло к угрозам со стороны Пекина, некоторые источники утверждают, что все же они обеспокоены вероятными действиями Народно-освободительной армии Китая. 

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
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