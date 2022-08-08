Американскому чиновнику предрекли провальные переговоры

Госсекретарь США Энтони Блинкен решил поехать в африканские страны из-за недовольства американского руководства их позицией в отношении России. Чиновник озабочен, что после визита Сергея Лаврова на континенте усилилось влияние Москвы, передает The Wall Street Journal.

Африканские страны игнорируют призывы Запада присоединиться к российским санциям, а все визиты официальных лиц США, которые обвиняют Россию в продовольственном кризисе, встречают массу критики в регионе. Для Вашингтона это является тревожным звонком, передает телеканал "360".

Журналисты пишут, что на континенте началась нешуточная борьба за поддержку между РФ и США. Во время своего визита в Африку в конце июля Сергей Лавров поблагодарил страны за отказ присоединяться к санкциям и отметил, что заинтересованные вполне могут получить российскую нефть, несмотря на ограничения со стороны Запада. Блинкен тоже готовит свою альтернативную речь, однако, более вероятно, его визит обернется некоторыми трудностями.

Первой точкой, куда отправится госсекретарь, станет Южная Африка. Власти тщательно избегают выбора чиновников, которые встретят высокопоставленного деятеля из США. Президент Сирил Рамафоса, который ранее побеседовал с Путиным онлайн, встречать Блинкена не будет. Вместо этого переговоры с ним проведет коллега Наледи Пандор, и вряд ли это поспособствует изменению позиции Претории в отношении стратегии Запада против Москвы.