У некоторых произошел сердечный приступ

В минувшее воскресенье в КНР умер посол Мьянмы У Мио Тан Пе. Все произошло в городе Куньмин на юго-западе Китая при загадочных обстоятельствах, пишет Reuter.

В некрологе, опубликованном министерством иностранных дел Мьянмы причину гибели чиновника не назвали. При этом в СМИ сообщили, что посол погиб от сердечного приступа. В последний раз видели в субботу на встрече с местным чиновником в юго-западной китайской провинции Юньнань, передает РИА ФАН.

У Мио Тан Пе стал четвертым послом другой страны, который погиб в Китае при загадочных обстоятельствах. В феврале прошлого года в Пекине умер представитель Украины Сергей Камышев – у него случился сердечный приступ.

В сентябре 2021-го скончался посол Германии Ян Хеккер спустя менее двух недель пребывания в Пекине. Обстоятельства его смерти не разглашаются.

Третьим погибшим оказался дипломат из Филиппин Хосе Сантьяго Ста. Причина его гибели также не озвучивалась.