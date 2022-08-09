Российский глава оказал ему помощь в критический момент

Президент Турции Реджеп Эрдоган получил важную поддержку от российского коллеги в самый нужный момент, сообщает Bloomberg. Так журналисты отреагировали на итоги саммита лидеров в Сочи на прошлой неделе.

Эрдоган и Путин пришли к соглашению, что смогут отказаться от использования доллара по некоторым видам импортных сделок, сообщает Общественная служба новостей.

"Это огромное благо для турецкого лидера. Поскольку до всеобщих выборов осталось меньше года, а его рейтинг одобрения приближается к рекордно низкому уровню, Эрдогану необходимо стабилизировать экономику Турции", – указывается в статье.

По сравнению с прошлым годом турецкая лира упала более чем наполовину, из-за чего повысилась стоимость ряда товаров, энергии и подтолкнуло развитие инфляции до 80% в стране. Не исключено, что к концу этого года лира может столкнуться с еще большими проблемами.

Оплаты за газ в рублях позволят Турции сохранить стабильность курса нацвалюты и предотвратить волну повышения цен внутри страны накануне выборов. При этом, отмечают журналисты, Эрдоган идет по тонкой грани, стараясь балансировать между Европой, США и Россией, поддерживая Украину и отказываясь присоединяться к западным санкциям.