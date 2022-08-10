Китай озвучил будущее Тайваня в случае захвата

Китай озвучил будущее Тайваня в случае захвата
Фото: IMAGO/Christian Ohde/www.globallookpress.com
Пекин обещает наделить остров особым статусом

Если мирного воссоединения Китая с Тайванем не произойдет, то китайские военные готовы приступить к силовому захвату острова. Об этом говорится в "Белой книге", опубликованной Министерством обороны КНР. 

Доклад под названием "Тайваньский вопрос и дело воссоединения Китая в новую эпоху" совместно подготовили и опубликовали канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня и пресс-канцелярия Госсовета КНР. В заявлении они отметили, что будущее воссоединение региона с материковым Китаем будет на благо всем странам и не повредит их интересам, а также экономической заинтересованности в Тайване. 

"[Это] принесет лишь больше благоприятных возможностей для развития всех стран, придаст больше позитивной энергии для процветания и стабильности Азиатско-Тихоокеанского региона и всего мира", – говорится в документе.

В Пекине отметили, что все заинтересованные страны смогут продолжить развивать экономические отношения с островом, а также открывать свои консульства, если получат одобрение китайских властей, сообщает Общественная служба новостей

После воссоединения с Китаем, по версии "Белой книги", Тайвань ждет неограниченный доступ к китайским ресурсам, что позволит региону стремительно развиваться. Остров, если местные власти поддержат интересы КНР, ждет высокая степень автономии, статус специального административного района и уважение частной собственности, законных прав и религиозных взглядов всех тайваньских жителей.

Источник: Министерство обороны Китая ✓ Надежный источник
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