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Если мирного воссоединения Китая с Тайванем не произойдет, то китайские военные готовы приступить к силовому захвату острова. Об этом говорится в "Белой книге", опубликованной Министерством обороны КНР.
Доклад под названием "Тайваньский вопрос и дело воссоединения Китая в новую эпоху" совместно подготовили и опубликовали канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня и пресс-канцелярия Госсовета КНР. В заявлении они отметили, что будущее воссоединение региона с материковым Китаем будет на благо всем странам и не повредит их интересам, а также экономической заинтересованности в Тайване.
"[Это] принесет лишь больше благоприятных возможностей для развития всех стран, придаст больше позитивной энергии для процветания и стабильности Азиатско-Тихоокеанского региона и всего мира", – говорится в документе.
В Пекине отметили, что все заинтересованные страны смогут продолжить развивать экономические отношения с островом, а также открывать свои консульства, если получат одобрение китайских властей, сообщает Общественная служба новостей.
После воссоединения с Китаем, по версии "Белой книги", Тайвань ждет неограниченный доступ к китайским ресурсам, что позволит региону стремительно развиваться. Остров, если местные власти поддержат интересы КНР, ждет высокая степень автономии, статус специального административного района и уважение частной собственности, законных прав и религиозных взглядов всех тайваньских жителей.
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