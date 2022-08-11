В Европе продолжают наращивать антироссийскую риторику

В последнее время страны Запада все более откровенно проявляют русофобские настроения. Вокруг нашего государства пытаются создать образ империи зла. Особо лютым нападкам подвергается российский главнокомандующий Владимир Путин. Истерия вокруг Владимира Владимировича резко обострилась после его решения встать на защиту мирных жителей двух республик Донбасса. С жестким заявлением в адрес нашего президента выступил немецкий канцлер Олаф Шольц.



Так, высокопоставленный немец объявил, что пока и думать не может о том, чтобы "позволить" главе Российской Федерации лично посетить земли Германии. Когда может состояться встреча Шольца с Владимиром Путиным, даже нельзя предположить.

Впрочем, канцлер объявил, что выдвигает нашему президенту несколько "условий", без выполнения которых такое рандеву в принципе невозможно. В первую очередь, речь идет о завершении специальной военной операции на территории Незалежной, а также о заключении мирного договора между Россией и Украиной, который не должен быть "принудительным".

Кстати, "миролюбивый" Запад активно поставляет на Украину оружие. Впрочем, его качество оставляет желать лучшего. Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", разрекламированные американские Джавелины оказались не так хороши, как обещали украинцам.