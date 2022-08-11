Иностранцы продолжают мечтать о расчленении нашей страны

В последнее время антироссийская риторика только усиливается. Из разных стран звучат воинственные призывы против нашего государства. Так, в США считают необходимым провести "деколонизацию" России, которая подразумевает отторжение наших законных территорий. С таким скандальным призывом выступил обозреватель Wall Street Journal Кейси Мишель.



Журналист пытается убедить мировое пространство в том, что вся история Российской Федерации преступна. Мол, на протяжении столетий "диктатура Санкт-Петербурга и Москвы" лишала свободы другие регионы и навязывала им свое видение будущего.

Американец считает, что пока Россия не будет расчленена, остальной мир не может спать спокойно. При этом, кто тут же позарится на "освобожденные" регионы, автор статьи решил деликатно умолчать. Иностранный эксперт утверждает, что самым справедливым решением будет отторжение от России большинства регионов. При этом, в первую очередь, речь идет о Сибири, Татарстане и Арктике.

Стоит отметить, что природные богатства нашей страны давно не дают покоя западным верховодцам. Расчленение России с последующим присвоением наших земель стало навязчивой идеей для многих влиятельных представителей западного мира.