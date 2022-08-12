Кризис может обернуться вооруженным конфликтом среди европейцев

Назревшие противоречия между Варшавой и Брюсселем обернутся неизбежным развалом Евросоюза, считает политолог Алексей Мартынов. По его словам, единственный вопрос состоит лишь в том, когда это произойдет.

В беседе с "Пятым каналом" он напомнил, что еще Уинстон Черчилль называл Польшу "гиеной Европы", поскольку страна всегда становилась центром скандалов на континенте.

"Им надо постоянно что-то давать, а они, так сказать, пытаются "перпендикулярно подпрыгивать" и учить жизни евробюрократов", – пояснил эксперт.

Польские власти играют одну из самых активных ролей в украинском кризисе, предпринимая какие-то действия в обход ЕС, Еврокомиссии и других союзников, поскольку являются одними из выгодоприобретателей – не исключено, что Варшава надеется получить несколько западных областей Украины, считает он.

Брюссель в этом вопросе беспомощен, поскольку как только он пытается предпринять какие-то шаги против польской политики, власти сразу же звонят в Вашингтон, который встает на их защиту перед другими европейцами. Для США, считает Мартынов, Польша является крайне полезным государством, поскольку продвигает в Европе полезный для них дискурс.

Политолог уверен, что наличие Польши и прибалтийских стран, которые выбиваются из общей европейской системы, способно привести к краху Евросоюза в один момент. Это может быть его полный распад или исключение некоторых членов из состава. Во времена одного из серьезнейших за последние 50 лет кризиса перед Брюсселем стоит вопрос, насколько ЕС нужны некоторые нахлебники, от которых одни проблемы.