Точка невозврата: МИД сделал жесткое заявление в адрес США

Точка невозврата: МИД сделал жесткое заявление в адрес США
Фото: www.unsplash.com
Всего один шаг отделяет Вашингтон от "красной линии" с Москвой

С каждым днем западные страны все больше усиливают давление на Россию. Дошло до того, что Латвия объявила нашу страну государством-спонсором терроризма. Такой агрессивный шаг получил широкий резонанс. С заявлением на этот счет выступил представитель главного внешнеполитического ведомства нашей страны Александр Дарчиев.

Очевидно, что большая часть западных стран не самостоятельны в своей политике и исправно танцуют под дудку Соединенных Штатов Америки. Латвия вряд ли могла принять самостоятельное решение, поэтому внимание Москвы, в первую очередь, обращено на Вашингтон. Так, глава департамента Северной Америки МИД РФ подчеркнул: если и США объявят наше государство страной-спонсором терроризма, "точка невозврата" однозначно будет пройдена.

При это сейчас в Конгрессе уже обсуждают данную инициативу. Дарчиев сообщил, что российская сторона предупредила американских коллег о том, что соответствующее решение фактически поставит крест на любых контактах между Россией и США. Двусторонние дипломатические отношения могут быть полностью разорваны.

"Американская сторона предупреждена", – подчеркнул сотрудник российского внешнеполитического ведомства.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
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