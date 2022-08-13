Политик не стал выгораживать родное государство

Знаменитый американский государственный деятель, главный идеолог холодной войны Генри Киссинджер в последнее время удивляет общественность совсем "не-западным" взглядом на происходящее на международной арене. Так, американец без обиняков заявил, что Вашингтон сам поставил себя "на грань войны" с Москвой и Пекином. Белому дому некого винить в сложившейся ситуации, кроме себя.



Экс-госсекретарь, возглавлявший Госдеп с 1973-го по 1977-й годы, подчеркнул, что именно Соединенные Штаты Америки создали ситуацию, которая вылилась в фактически предвоенный конфликт. Киссинджер подчеркнул, что вашингтонская администрация действует, не думая о будущем. Очевидно, что подрыв мировой стабильности может очень дорого обойтись всему человечеству.

Однако Белый дом игнорирует тревожные прогнозы и продолжает гнуть свою линию. Чем все это закончится, предугадать невозможно, однако очевидно, что развязывание войны приведет к катастрофическим последствиям.

Киссинджер также добавил, что Украина зря стала проситься в Североатлантический альянс, так как такие действия привели к дестабилизации ситуации в мировом пространстве.