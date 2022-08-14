США и Европе пора менять стратегию

Происходящие сегодня на международной арене перипетии во многом вызваны стремлением западных стран навязать свое видение мира всему остальному человечеству. На этом фоне началось серьезное противостояние коллективного Запада и России. США вместе с Европой продолжают оказывать беспрецедентное давление на нашу страну. С дельным замечанием по этому поводу выступил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.



Руководитель одного из российских регионов отметил, что западным государственным деятелям следует сменить пластинку и отказаться от стратегии развала России. Намного выгоднее "дружить" с нашей страной, а не пытаться ее продавить.

Кадыров подчеркнул, что нашим зарубежным партнерам давно пора понять: Российская Федерация больше не является "горбачевским союзом республик" или "ельцинской территорией, построенной на дефолте".

Глава Чечни напомнил, что Россия зарекомендовала себя как одного из самых надежных партнеров на международной арене – тесные дружеские отношения с нашим государством выгодны любой стране. При этом те, кто захотят подорвать стабильность в России или "откусить от нее кусок", дорого за это заплатят.

"Научитесь дружить с Россией – свои же зубы целее будут", – подытожил Кадыров.