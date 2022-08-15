Лавров унизил Джонсона во время переговоров

Лавров унизил Джонсона во время переговоров
Фото: Andrew Parsons/ ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Российский министр оказался хитрее британского коллеги

В годы, когда Борис Джонсон занимал пост министра инстранных дел Великобритании, у него состоялась встреча с российским главой МИД Сергеем Лавровым. Британский политик переживал серьезные унижения в такие моменты, поскольку даже не мог понять, что его удалось перехитрить, заявил парламентарий Крис Брайант в беседе с  Espreso.

Часть интервью политик посвятил критике отставного премьер-министра страны, хотя и считает, что в каких-то вопросах Джонсон показал себя с полезной для государства стороны, передает телеканал "360". Это касается, в первую очередь, его политики в отношении украинского кризиса, но не того, что он делал для внутренней жизни Великобритании на своем посту.

"Считаю его ужасным лжецом. <...>Я также думаю, что когда он был министром иностранных дел, он был слишком слаб по отношению к России. Его коллега Лавров, ужасный скандалист, играл с Борисом в игры, и он даже не мог видеть, что происходит", – заявив Брайант.

По его словам, если бы Лондон как и прежде входил в состав ЕС, то смог бы сделать для Украины намного больше в сложившихся условиях, пишет "Свободная пресса". 

Парламентарий считает, что правительство под руководством Джонсона совершало ужасные шаги, выдавая золотые визы российским олигархам, которые теперь оказались под санкциями. Он заявил, что в какой-то момент из-за желания забрать себе украденные у русского народа деньги, предоставляя приют для богатых людей России, столицу страны даже стали называть Лондоноградом. Власти набивали карманы, не задаваясь вопросом, как эти средства были заработы – это, считает Байант, было аморально.

Источник: Espreso ✓ Надежный источник
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