Варшава получит серьезного конкурента в лице Киева

Большинство поляков считает, что Украину нужно поддерживать в конфликте с Россией ради ее победы, а также выступают за членство страны в ЕС. Однако подобные "сказки" крайне опасны для будущего Польши и ее жителей, пишет газета Myśl Polska.

Журналисты указывают, что многие граждане полагают, что членство Украины в ЕС поможет разделить странам расходы. У многих Евросоюз ассоциируется с "доброй тетушкой", которая приютит украинское государство и заберет на себя экономическое бремя, упавшее на польские плечи из-за притока беженцев. В подобной позиции, отмечают они, видна наивность и слабая ориентация в европейской политической жизни.

Как указывается в статье, членство Украины обернется для Польши ужасными последствиями. Во-первых, на рынок в больших объемах придет украинское зерно. Можно подумать, что это позволит снизить цены на продукты для польского потребителя, однако в действительности от этого выиграют только иностранные посредники.

Во-вторых, появится больше рабочей силы, которая хлынет из Украины в сторону Восточной Европы. Если раньше поляки зарабатывали средства в соседних государствах и спокойно пересылали деньги домой, то теперь эти доходы перетекут в Киев. Дополнительно у Евросоюза появился новый член, которому потребуются значительные дотации для налаживания мирной жизни, и Польша потеряет те льготы, которые с трудом выбивала из собственного членства.

"Ни мы, ни тем более украинцы, долго не протянем. И все больший процент людей начинает желать, чтобы весь этот кошмар как можно скорее закончился", – подытожили в статье.