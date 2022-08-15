Кто станет преемником Путина: политолог назвал имя

Кто станет преемником Путина: политолог назвал имя
Владимир Путин. Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
В перспективе страной может управлять группа людей с огромным опытом на руководящих постах

Глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков решил дать прогноз по поводу обозримого политического будущего современной России. Политолог назвал вероятного преемника действующего лидера страны Владимира Путина.

Наиболее перспективна, полагает эксперт, связка заместителя председателя главы Совбеза Дмитрия Медведева, а также министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.

Гращенков уверен, что на пост главы государства после отставки Путина мог бы претендовать Дмитрий Медведев. А Патрушев, в свою очередь, мог бы быть назначен на пост главы правительства Российской Федерации. Такие кадры вполне бы устроили наиболее заметные "группые влияния".

В конце прошлого года директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин высказал свои предположения насчет следующих выборов президента РФ, заявив, что вероятнее всего, Кремль сделает ставку на человека, который будет полностью доверять действующему главе государства.

Источник: Свободная Пресса ✓ Надежный источник
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