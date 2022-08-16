Простые люди более трезво смотрят на ситуацию

Французский лидер Эммануэль Макрон продолжает попытки оставаться в гуще событий мировой повестки. Так, глава Пятой республики объявил, что в самое ближайшее время планирует обсудить с украинским коллегой Владимиром Зеленским ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Однако такие потуги вызвали смех у простых жителей Франции.



Интернет-пользователи отмечают, что бесконечные диалоги между лидерами Запада и киевским режимом ни к чему не приводят, а являются простым сотрясением воздуха. Ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции требует серьезных действий, а не пустых разговоров.

"Постоянное и бесполезное общение", "Успокоить этого клоуна будет сложно", – пишут читатели авторитетного французского издания Le Figaro.

Другие резонно отметили, что именно европейские страны отправляют украинским воякам оружие, из которого потом обстреливаются объекты, повреждение которых может привести к катастрофе.

"Надеюсь, он объявит о прекращении поставок оружия, пока Киев бомбит атомную электростанцию", – отметил один из комментаторов.