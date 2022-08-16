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Ситуация на международной арене с каждым днем только обостряется. Западные страны готовы на любые провокации и ведут откровенно антироссийскую политику. На этом фоне особенно бесстыже выглядит заявка британского правительства, направленная в адрес Москвы.
Так, Лондон попросил согласовать заявку на пролет самолета-разведчика, в том числе, над территорией Российской Федерации. В главном оборонном ведомстве нашей страны оперативно отреагировали на хамскую выходку.
"Рассматриваем данную акцию как сознательную провокацию", – подчеркнули в Минобороны России.
В ведомстве также отметили, что перед нашими бойцами уже поставлена задача пресечь любые попытки несанкционированного проникновения в воздушное пространство Российской Федерации. Нарушение границ нашей страны иностранными шпионами недопустимо.
Тем временем, политика западных деятелей продолжает оборачиваться для них же катастрофическими последствиями. Так, цены на газ в Европе снова резко подскочили и превысили 2600 долларов за тысячу кубометров, отмечает интернет-издание "МИР24".
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